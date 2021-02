Por IG - Último Segundo

Publicado 22/02/2021 19:46

Rio - A professora Maria Tereza Couto de Lourenço, 32, morreu por complicações da covid-19. Moradora de Caçapava, ela estava internada há dez dias, e é a primeira vítima da doença desde que as aulas voltaram no estado de São Paulo.

Segundo sua família, Maria Tereza não tinha comorbidades. No dia 18 de fevereiro, dois dias antes de sua morte, a professora já havia perdido a mãe, de 59 anos, também para o novo coronavírus (Sars-Cov-2).

Sindicato dos Professores culpa o governo de SP

Professora Bebel. Deputada Estadual e presidenta da Apeoesp Alesp/Divulgação

De acordo com o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), já são 851 os casos de covid-19 confirmados em 456 escolas. O governo Doria, porém contabiliza número menor: 741, além de 1.133 casos suspeitos.

O sindicato é contra o retorno presencial às escolas "enquanto não houver segurança sanitária", conforme disse ao iG, em janeiro, a presidenta e deputada estadual Professora Bebel (PT).

A presidenta do sindicato, Bebel (PT), manifestou indignação e culpou o governo do estado de São Paulo.

"Quantos contágios e quantas mortes terão que ocorrer por essa insanidade de volta às aulas presenciais? Amanhã poderá ser qualquer professor ou professora, obrigados a trabalhar em escolas sem estrutura para garantir a sua segurança", disse.

O iG procurou o governo do estado de SP, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.