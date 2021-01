Professora foi presa por fazer sexo com aluno de 15 anos Reprodução Facebook

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 08:57

Rio - Uma professora de 35 anos foi condenada a cinco anos de prisão por manter relações sexuais e trocar mensagens eróticas com um aluno de 15 anos. O caso aconteceu na Inglaterra e as informações são do tabloide The Sun.

fotogaleria

Publicidade

Kandice Barber, que é casada e mãe de três filhos, teria começado a trocar mensagens com o adolescente há pelo menos dois anos. Em fevereiro de 2020, ela teria buscado o aluno de carro em sua casa e dirigido até um matagal, onde fizeram sexo pela primeira vez - de um total de três. Ela também teria ameaçado acusá-lo de estupro caso ele contasse para alguém.

O garoto, no entanto, mostrou a foto e se gabou para amigos. "Comi ela", ele teria dito.

Publicidade

Kandice foi presa pela primeira vez em março de 2020, após seus nudes vazaram pela escola. Na época, os dois negaram que as fotos teriam sido mandadas a ele e negaram também ter tido qualquer tipo de relacionamento. Ela foi solta sob fiança e respondeu em liberdade.

Em mensagens obtidas pela Justiça, foi revelado que ela chegou a mandar mensagens para o adolescente mesmo durante as aulas. "Você não pode me deixar vermelha assim enquanto estou dando aula, bobinho", ela escreveu. Em outra mensagem, ela pergunta se o jovem prefere "peito ou bunda".

Publicidade

Marido e ex-namorado

Kandice foi ao tribunal acompanhada de seu marido, que disse que o casamento deles é "firme" e chamou a sentença de "piada". "Nossa relação nunca mudou, sempre estivemos firmes. Quando minha mulher está no telefone, eu não fico vigiando para ver com quem ela está falando. Eu tenho confiança total nela", disse.

Publicidade

Um ex-namorado de Kandice, que teve uma relação de dois anos com a professora, contudo, tem outra opinião. Ao jornal britânico Mail Online, ele disse que "não estava surpreso". O homem afirmou que "as demandas sexuais eram muito excessivas" e que ela sempre queria fazer sexo ao menos seis vezes ao dia, às vezes em locais inusitados.

"Nós estávamos dirigindo para algum lugar e ela simplesmente falava: encosta o carro, estou com tesão. Era demais pra mim", admitiu o ex-namorado.

Publicidade

"Não me surpreende nem um pouco, mas me choca que ela tenha feito essas coisas com uma criança. Não acredito que ela foi tão estúpida assim", concluiu.