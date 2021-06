Secretaria da Mulher anuncia nova parceria para os idosos de Búzios - Prefeitura de Búzios

Secretaria da Mulher anuncia nova parceria para os idosos de BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 23/06/2021 12:50

Búzios - Nesta terça-feira (22), a Secretária da Mulher e do Idoso do município de Búzios na Região dos lagos do Rio de Janeiro, Daniele Martins, esteve reunida com o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Marcelo Amaral e junto ao geriatra, Dr. Francisco buscando avanços para os idosos buzianos.

O encontro teve como pauta e objetivo buscar parcerias que beneficiem a terceira idade e abordaram assuntos relacionados à qualidade de vida dos idosos do balneário.

De acordo com a secretária, “foi uma manhã muito produtiva. Agora é trabalhar juntos para, em breve, trazer novidades dessa parceria”, afirmou Daniele Martins.

Também esteve presente na reunião, a Coordenadora dos Idosos, Ângela Barroso.