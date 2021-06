Associação Comercial de Búzios leva tema das pessoas em situação de rua até o presidente da Câmara - Aceb

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 12:50

Búzios - Para dar seguimento a busca da Associação Comercial e Empresarial de Búzios (ACEB) da resolução de desafios que interferem diretamente no dia a dia do comerciante, em especial do centro da cidade, na última quarta-feira (16), o presidente da ACEB Jacques Jacky Sitbon esteve com o presidente da Câmara de Vereadores de Búzios, Rafael Aguiar, para tratar do tema.

A ACEB aderiu à campanha iniciada pela Secretaria de Desenvolvimento Social Trabalho e Renda, “Não dê esmola. Dê dignidade”, que está sendo realizada em parceria com a Secretaria de Ordem Pública. No entanto, a Associação, pretende unir os Poderes constituídos e demais setores da sociedade para a resolução deste grave problema socioeconômico que gera consequências negativas em diferentes níveis.

Aproveitando a ocasião, além de também colocar a Associação à disposição da Câmara para ações de interesse coletivo, o presidente Jacky expôs também a necessidade de maior atenção ao decreto de ordenamento e revitalização da área de interesse turístico e cultural do município para evitar o chamado empachamento da cidade. Entre os problemas relatados nessa área, falou-se sobre os “abordadores”, explicou que causam mal-estar e atentam contra a imagem do município como destino turístico. Rafael comprometeu-se com a campanha por meio do que cabe ao Legislativo e colocou o gabinete à disposição da ACEB para discutir outros temas pertinentes ao comércio.

“Temos problemas na cidade. Que está localizado em pontos da cidade. Abordador é um deles. Temos que parar essa situação. Temos o problema das pessoas em situação de rua. Temos que trabalhar juntos para resolver esse problema. Precisamos de reforço da Câmara também. O presidente me recebeu muito bem, e se colocou à disposição. ”, comentou Jacky ao fim do encontro.

Jacky também reforçou que não há partido político na ACEB e que o principal objetivo de sua gestão é fortalecer a associação por meio do espirito do associativismo e focado nas necessidades coletivas dos seus sócios.

“Cada vez mais temos novos sócios em diferentes bairros da cidade e vamos seguir crescendo em representatividade. A associação agora é para seus associados, essa é essência da ACEB. Nós precisamos pensar a cidade. Nossa diretoria é composta por quatro homens e três mulheres, quase equiparação de gênero. A grande parte da diretoria formada pela nova geração de empresários da cidade. Não há intenções políticos partidárias. ”, finalizou.