Creci-RJ autua pessoas por exercício ilegal da profissão de corretor em Búzios - Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 12:50

Búzios - O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro (Creci-RJ) autuou 26 pessoas pelo exercício ilegal da profissão, em fiscalização realizada entre 14 e 18 de junho, no município de Búzios e Cabo Frio. Além disso, foram três autuações por facilitação do exercício ilegal da profissão.

Em nota enviada à imprensa, o Creci afirmou que "combater a ilegalidade significa retirar das ruas aquelas pessoas não habilitadas para realizar a intermediação imobiliária, sendo uma ação indispensável para proporcionar segurança à população, ao mesmo tempo em que se valoriza os corretores de imóveis, ou seja, profissionais devidamente inscritos no Creci-RJ".

O conselho conta com a colaboração da sociedade para receber denúncias de ilegais, através do Whatsapp (21) 99800-4882. Segundo o órgão, todas as medidas preventivas estão sendo adotadas pela equipe de fiscalização.

"Combater o exercício ilegal da profissão é a nossa prioridade. O Creci-RJ atua em todo o estado para tirar das ruas aqueles que estão na ilegalidade. Trata-se de uma ação fundamental para evitar golpes no mercado imobiliário e transmitir segurança para a população na compra/locação de imóveis", ressalta Manoel da Silveira Maia, presidente do Creci-RJ.