Búzios divulga a construção da nova UPA 24h na Rasa e lança enquete - Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 23/06/2021 12:51 | Atualizado 23/06/2021 12:55

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro desponta como o único município a realizar, ou retomar, obras nesse período de pandemia do coronavírus e ainda conseguir, controlar os números dos casos da Covid-19, ampliar leitos na rede pública hospitalar e ter a menor taxa de letalidade da doença na região.

Avançando e saindo na frente mais uma vez, Búzios acaba de anunciar a construção de uma UPA ( Unidade de Pronto Atendimento ) no bairro da Rasa, mantendo e cumprindo uma promessa de campanha do Prefeito Alexandre Martins de um olhar mais cuidadoso, atenção e a valorização do bairro, esquecido pelas gestões anteriores.

Foi lançada nesta terça-feira (22), uma enquete virtual através das redes sociais da Prefeitura de Búzios, para que os moradores do município possam opinar sobre o projeto da nova UPA 24h no Bairro Rasa.

De acordo com o prefeito, Alexandre Martins, o objetivo dessa interação é promover a transparência das ações da administração pública e firmar um contato maior entre governo e população: 'A enquete é uma forma de ouvir a opinião da população e aproximá-la das decisões administrativas. Esta é a primeira de muitas que ainda serão realizadas. Quero que a sociedade saiba que neste governo ela tem voz ativa', afirmou o chefe do executivo buziano.

Ao O Dia, Alexandre disse ainda que isso só é possível graças aos esforços, dedicação e trabalho de toda equipe do seu governo que está comprometida por uma Búzios melhor: 'Estamos de olho nos números da Covid, porém, retomando obras abandonadas pela cidade, as obras necessárias e já avançando na retomada da economia, turismo, eventos e claro, para beneficiar ainda mais as famílias buzianas, a construção dessa UPA no bairro da Rasa, que tem vez na minha administração desde o início, e sempre terá', destaca o Prefeito do balneário.