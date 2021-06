Jovem buziano participa nesta quarta-feira do Corona Open salinas Surf City no Equador - Luiza Lima

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 12:51

Búzios - Nesta quarta-feira (23) terá início a segunda etapa do QS 1000 no Equador, o Corona Open Salinas Surf City, no qual Theo Fresia, jovem do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, irá concorrer. Os eventos do QS1000 são a divisão de acesso para a elite do surf mundial.

Segundo Theo, a bateria dele é a nº 7, do primeiro round: 'A previsão é de boas ondas. Acredito que o mar vai dar uma baixada, vai dar uma condição boa, a expectativa está maneira. Só soltar o surf e deixar acontecer', declarou o buziano Theo.

A primeira etapa foi em Montañita, onde ele passou a primeira bateria em primeiro lugar. Já no segundo round, não foi tão bem perdendo apenas por 0,15 detalhe bem pequeno, porém alto nível para o profissional.

Segundo o secretário de Lazer e Esportes de Búzios, Gugu Braga: 'A Secretaria tem orgulho do Theo Fresia, atleta formado em nosso município e de alto rendimento. As portas estarão sempre abertas para o apoio necessário em futuros desafios', afirmou o Secretário.

Sobre Theo Fresia:



Theo começou a surfar com 8 anos de idade, na Praia de Geribá, em Búzios. Tudo aconteceu graças ao irmão, Yuri, que resolveu aprender a surfar em uma escolinha pública. Theo, que é o caçula, foi junto. Filho mais novo, ele sempre foi muito competitivo na disputa com os irmãos. E isso o ajudou a entrar nas competições de surf aos 10 anos, começando no circuito municipal da cidade.



Depois que competiu pela primeira vez, o surfista começou a pesquisar os calendários dos campeonatos, foi ali que viu que era um “vício”. A família sempre apoiou, o que dá o maior gás para continuar a jornada no surf competição.