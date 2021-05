Bruna Surfistinha ganha declaração de amor do noivo nas redes sociais Reprodução Internet

Rio - Xico Santos, noivo de Rachel Pacheco, a Bruna Surfistinha, fez uma homenagem ela nas redes sociais. Bruna Surfistinha anunciou recentemente que está esperando gêmeas. "Por ser exato, o amor não cabe em si. Por ser exato, o amor revela-se. Por ser amor, invade-se e fim. Feliz dia da mamãe de gêmeos", escreveu Xico Santos na legenda de uma foto em que aparece de mãos dadas com a noiva.

Rachel e Xico são discretos e não costumam expor muito a vida nas redes sociais. Xico é ator e já fez participação em "Deus Salve o Rei", na Globo. Atualmente, Rachel Pacheco está morando no Rio. "Salve a força feminina que habita literalmente dentro de mim. Na família do meu noivo há gêmeos, mas havia rolado uma pausa com os tios há muitos anos. E então fomos escolhidos e premiados para dar continuidade!", escreveu ao anunciar a gravidez.