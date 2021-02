Luto Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 11:15 | Atualizado 03/02/2021 11:34

Rio - O esporte português está de luto. O jogador de polo aquático Nuno Mota morreu na última segunda-feira aos 32 anos. A causa da morte do atleta não foi revelado pela federação portuguesa da modalidade, que informou o ocorrido na última terça-feira.

Nuno Mota Reprodução

Publicidade

O jogador iniciou a trajetória no esporte aos 13 anos de idade. Ele defendia o Clube de Propaganda da Natação. Ele também defendeu o Portinado.



Nuno Mota, que foi também árbitro da Associação de Natação do Norte de Portugal, era formado em fisioterapia e em medicina, e atualmente desempenhava funções de médico interno de fisiatria no Hospital de Faro.