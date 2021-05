Bruna Surfistinha está grávida de gêmeas Reprodução Instagram

Neste domingo de Dia das Mães, Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, resolveu atualizar os fãs sobre sua gravidez, que foi anunciada neste sábado (9). A escritora contou que está a espera de duas meninas. "A maioria acertou: estou grávida de menina! Mas a novidade é que... estou grávida de gêmeas. Sim, estou gerando duas vidas, duas meninas! Salve a força feminina que habita literalmente dentro de mim", contou.

Ela ainda revelou que a gravidez gemelar é herança de família. "Na família do meu noivo há gêmeos, mas havia rolado uma pausa com os tios há muitos anos... E então fomos escolhidos e premiados para dar continuidade", revela Surfistinha, que admite ter sido pega de surpresa com a novidade.

"Eu não estava preparada pra esta notícia, mas foi a surpresa mais bonita que recebi, porque além de sonhar com a maternidade, sempre comentei o quanto acho lindo ser mãe de gêmeos e incrível a relação de irmãos gêmeos, a conexão forte que existe entre eles, de crescerem juntos... Viverei isso presenciando toda essa conexão sendo mãe".

Morando no Rio de Janeiro há quase dois meses, afirma ainda que pretende continuar na Cidade Maravilhosa após 30 anos morando em São Paulo. "Ou seja, minhas meninas serão cariocas e vou ouvir muito: "Mãeeee, queremos bixxxcoito! Serão flamenguistas roxas que nem o pai, segundo ele já me avisou. Serei para elas a mãe que não tive, nossa conexão a cada dia está mais intensa e meu amor crescendo de uma maneira indescritível".

