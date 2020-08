Corretores de seguro debatem o novo cenário do setor

O Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro e a Educa Seguros realizam o evento CCS-RJ Connection, nos dias 1 e 2 de setembro, das 14h às 21h. O encontro, que seria presencial, teve o formato reformulado para virtual e gratuito. Nas palestras, serão abordados os efeitos da mudança de hábitos em função da pandemia, o impacto no dia a dia profissional do corretor e o perfil do novo consumidor de seguros.



O presidente do CCS-RJ, Fabio Izoton, destaca que o evento é uma oportunidade para os corretores de seguros se conectarem a todos os demais operadores do mercado e se desenvolverem profissionalmente.

“Foi um desafio transformar um evento presencial em virtual, mas a qualidade do conteúdo está mantida, com palestras de representantes de grandes seguradoras e de importantes entidades do mercado. Esse evento é essencial para que os corretores se mantenham atualizados com as melhores práticas no novo cenário”.



As inscrições podem ser realizadas no site https://connection.ccsrj.com.br/.