Ouvidoria, Procon e Balcão de Emprego Itinerante estão atendendo na Rasa em BúziosPrefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 14:10

Búzios - A Ouvidoria do Gabinete, o Procon de Búzios, juntamente com o Balcão de Emprego, estarão atendendo nesta quinta-feira (24) e sexta (25) na Subprefeitura da Rasa, bairro do município.

A Ouvidoria do Gabinete estará funcionando a partir das 9h até às 12h. Ouvindo suas reinvindicações, denúncias e sugestões aos atendimentos prestados pela administração municipal.

O Procon estará aberto das 9h às 17h, atendendo a população que necessita de canais abertos com a Prolagos, Enel, Oi e Gigalink (West), além de soluções de problemas, protocolo de processos, soluções de conflitos e mediações entre consumidores e empresas prestadoras de serviços.

O Balcão de Emprego, setor da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, estará aberto das 9h às 12h. Eles auxiliam na emissão da Carteira de Trabalho Digital, cadastro de curriculum, entrada no Auxílio Desemprego, emissão da MEI, entre outros serviços.