Por O Dia

Publicado 24/06/2021 14:10

Búzios - O Prefeito, Alexandre Martins, do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro foi tomar um café reforçado com a equipe de Guarda-vidas Municipal.

Durante o encontro, o chefe do Executivo buziano saudou os membros da equipe e ressaltou a importância do trabalho que vem sendo desempenhado pelos guarda-vidas: 'Esses são os homens e mulheres que fazem diferença no município. Tive a oportunidade de bater um papo com eles e poder conhecer um pouco mais a rotina dessa equipe que vem realizando um trabalho excelente na cidade. Só tenho a agradecer', comentou o gestor.

Também estiveram presentes na reunião, o Presidente da Câmara dos Vereadores, Rafael Aguiar, o Vereador Victor Santos e o Secretário de Segurança Pública Sérgio Ferreira.