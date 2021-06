Projeto que arma a Guarda Municipal foi aprovado nesta terça-feira na Câmara Municipal de Mangaratiba - Divulgação

Projeto que arma a Guarda Municipal foi aprovado nesta terça-feira na Câmara Municipal de MangaratibaDivulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 17:38

Rio - O Projeto de Lei que prevê que a Guarda Municipal de Mangaratiba passe a usar armas de fogo foi aprovado por unanimidade, na manhã desta terça-feira, pela Câmara de Vereadores local. A decisão, a partir de proposta do executivo municipal, altera a Lei Orgânica de Mangaratiba e coloca a cidade como a primeira no Estado do Rio a contar com guardas municipais armados. Ao todo, os 202 agentes da guarda serão armados a partir de convênio com a Polícia Federal (PF), e receberão treinamento da PF para atuarem utilizando armas de fogo.

Segundo o prefeito Alan Campos da Costa, o Alan Bombeiro, a Guarda Municipal agora passa a integrar o rol das instituições de segurança pública da cidade.

"Teremos uma Guarda mais independente, efetiva e que vai reforçar o trabalho integrado e de inteligência, que já desempenha com as forças de segurança nacionais e estaduais", disse.

Segundo a prefeitura, para armar os agentes, o executivo municipal firmou parceria com a PF, que irá ofertar curso de preparação de 600 horas para os guardas, que só poderão passar a atuar armados após a aprovação no curso de capacitação. O treinamento vai incluir parte teórica e prática, incluindo o curso de tiro.

Para a efetivação do projeto, a prefeitura afirma que foram criadas a Ouvidoria e a Corregedoria da Guarda Municipal de Mangaratiba.