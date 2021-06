Medida alcança guardas municipais de cidades fluminenses - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Medida alcança guardas municipais de cidades fluminensesReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 13:12

A capacitação de guardas municipais para atendimento de ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha (Lei Federal 11340/2006) poderá sair do papel. A Alerj vota, na próxima quarta-feira, o projeto de lei 3988/21, que prevê a medida. O texto alcança os agentes que atuam em todas as cidades fluminenses.

Pela proposta, o Poder Executivo poderá firmar termos de cooperação com os municípios com o objetivo de treinar a Guarda Municipal com esse fim.

Publicidade

O projeto, de autoria do deputado Sérgio Fernandes (PDT), prevê ainda que a participação no curso de capacitação poderá ser considerada como título para fins de gratificação, promoção ou progressão de carreira.