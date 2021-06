Alerj - Octacílio Barbosa/Alerj

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 22/06/2021 12:34

A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) vota em primeira discussão, nesta terça-feira (22/06), o projeto de lei 4011/21, que determina que o Governo do Estado convoque candidatos aprovados na última seleção para 2° tenente da Polícia Militar. A proposta do deputado Renato Zaca também impede a realização de novo concurso enquanto os habilitados não forem chamados.

O projeto entra na pauta depois que a PM anunciou que vai realizar um novo concurso para oficiais, embora ainda existam praças e subtenentes aprovados em todas as etapas do certame do ano passado.

Para o autor principal, não tem sentido o governo gastar com uma nova seleção, em um espaço tão curto de tempo. “Vão avaliar praticamente os mesmo policiais. Essa dificuldade em promoção só aumenta a frustração e o desestímulo de quem já está na corporação há 20 anos”, defende Zaca.

Para pressionar o governo, 25 deputados assinaram a coautoria da proposta, entre eles Sérgio Fernandes (PDT), Rosenverg Reis (MDB), Alana Passos e Anderson Moraes ( ambos do PSL). O grupo defende que o Estado fique impedido de realizar outro concurso e use o cadastro de reserva com cerca de 140 profissionais habilitados enquanto perdurar o Regime de Recuperação Fiscal (RRF).