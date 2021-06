O vereador Igo Menezes com a moradora Juliana da Silva - Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 18:44 | Atualizado 28/06/2021 19:00

Belford Roxo - Com o objetivo de fazer o melhor para a população de Belford Roxo, o vereador Igo Menezes (PT) inovou na última semana, ao levar seu gabinete para a rua, mais precisamente para a Praça Eliaquim Batista, no Centro. Segundo o parlamentar municipal, o “Gabinete Itinerante” promete ser a ponte entre o vereador e a população local. A ideia foi desenvolvida para circular nos bairros da cidade e chegar mais perto de cada morador.



O vereador Igo Menezes com o Gabinete Itinerante no Centro de Belford Roxo Divulgação

“Vou rodar a cidade inteira. Quero saber o que está acontecendo em cada localidade e fazer com que a população tenha para onde levar suas demandas e sugestões, e assim, permitir que minha equipe e eu chegue mais perto de quem mais precisa”, disse ele.

A iniciativa também será uma forma de o vereador prestar contas à população. “Quero que todos saibam o que estou fazendo no meu mandato, pois estou trabalhando muito pela cidade inteira. Quero que as pessoas opinem, questionem e façam sugestões, pois quero dialogar com elas”, completou o mentor do projeto.



Morador do bairro Areia Branca, Rodrigo Luiz do Nascimento, que passava pelo local, foi surpreendido com a presença do vereador e aproveitou para expor suas ideias e saber mais sobre os projetos de Menezes. “Às vezes o povo quer resolver seus problemas e não tem onde procurar ajuda e nem a quem recorrer. Ter um suporte pronto para ouvir o povo que está passando, é muito importante e de grande valia para a população. E desse vereador, só se ouve coisas boas e iniciativas positivas que têm ajudado Belford Roxo a crescer”, opinou o rapaz.



“Aqui em Belford Roxo nós precisamos de um vereador que abrace a causa da população. Gostei muito da simpatia do Igo e ele está tendo uma boa atitude. Fiquei satisfeita com o atendimento dele e que ele continue sendo cordial com as pessoas”, comentou a moradora Juliana da Silva.

O vereador acredita que os moradores devem acompanhar o mandato de quem eles elegeram e, é por isso, que ele está promovendo esse envolvimento. Ele garante que está cumprindo uma promessa de campanha.

Vereador Igo Menezes com o morador do bairro Areia Branca, Rodrigo Luiz do Nascimento Divulgação

“Durante a campanha, falei que iria ouvir a população, fazendo um mandato participativo e, após seis meses, estou na rua, mostrando para os moradores da cidade que tem alguém trabalhando por eles”, enfatizou Menezes. Além disso, Igo faz questão de expor seus projetos de lei que foram aprovados pela Câmara de Belford Roxo. O Código Municipal de Defesa do Consumidor foi um dos projetos do parlamentar que se tornou público.

A ideia está em sintonia com a Constituição Federal, em conformidade com o art. 30, inciso I, que determina que caiba ao município legislar sobre assuntos de interesse local. O intuito do PL de Igo é atender as particularidades de Belford Roxo, pois os moradores da localidade precisam de um código que atenda melhor seus reais problemas diários.



O “Dia Municipal de Conscientização sobre Vitiligo” também esteve exposto na praça. Aprovado pela Casa Legislativa da cidade, a proposta é uma das grandes satisfações do vereador. “Essa doença acarreta preconceito por falta de esclarecimento da população. O objetivo é fazer as pessoas conhecerem mais sobre a doença e saber que ela não é transmissível, que ninguém precisa ter medo e nem olhar de forma diferente para quem tem vitiligo”, explicou ele.

Os moradores de Belford Roxo que quiserem saber sobre as novas paradas do “Gabinete Itinerante” do vereador Igo Menezes, bastam acessar as redes sociais do parlamentar. O cidadão belforroxense terá acesso aos próximos destinos nos quais a equipe do parlamentar instalará o atendimento ao público.



“Vou à sua rua, no seu bairro e eu quero te ouvir”, garantiu o vereador Igo Menezes.