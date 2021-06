Policiais miliares com o enxoval do pequeno Enzo - Divulgação / 39º BPM

Publicado 29/06/2021 10:16 | Atualizado 29/06/2021 10:48

A soldado Gabriela com o pequeno Enzo Divulgação / 39º BPM

Os policiais militares do 39º BPM se mobilizaram pelo enxoval do pequeno Enzo Divulgação / 39º BPM

Belford Roxo - Um bebê de apenas três meses, que foi vítima de maus-tratos em Belford Roxo, socorrido pelos policiais militares do 39º BPM, em uma ocorrência no dia 16 de junho, ganhou um lindo enxoval dos agentes da corporação, após uma campanha no batalhão.O pequeno Enzo ficou internado por dez dias no Hospital Municipal de Belford Roxo, após a ocorrência atendida pela Companhia do 39º BPM do Roseiral. Diante da situação, os policiais da unidade iniciaram uma campanha, autorizado pela Comandante, a tenente-coronel Daniele Neder, para a aquisição de todo o enxoval do bebê.O recém-nascido teve alta no último sábado (26/06) e está com a guarda temporária entregue a uma tia.