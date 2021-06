A aula inaugural da oficina de percussão "A procura da cadência perfeita" será coordenada pelo mestre de bateria Juninho. - Divulgação

A aula inaugural da oficina de percussão "A procura da cadência perfeita" será coordenada pelo mestre de bateria Juninho.Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 23:05 | Atualizado 28/06/2021 23:13

Belford Roxo - Aprender a tocar um instrumento de percussão é uma das melhores coisas que uma pessoa pode fazer e tornar-se um ritmista de uma das escolas de samba mais conceituada do Rio de Janeiro tendo o privilégio de mostrar sua arte na Passarela do Samba, um grande prêmio. Por isso não perca essa oportunidade. A Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo irá realizar no dia 07 de julho, a partir das 19h, na quadra da agremiação, na Avenida Boulevard, 1741, no bairro São Vicente, a aula inaugural da oficina de percussão "A procura da cadência perfeita", coordenada pelo mestre de bateria Juninho.

Mestre Juninho com a rainha de bateria, Natália Lage, que marcará presença na oficina Divulgação A escolinha é um projeto social da Inocentes criado pelo mestre Washington Paz com o objetivo de formar ritmistas da comunidade e também tirar da ociosidade crianças através da música. Alguns muitas vezes não têm voz onde vivem, não têm residência ou dependem de favores dos outros.

Publicidade

A mudança começa quando frequentam as aulas, pois passam a fazer parte da família Inocentes e recebem todo apoio dos ritmistas, da diretoria e do presidente Reginaldo Gomes. Logo que aprendem a tocar um instrumento, passam a gerar seu sustento com shows, fazendo parte de bandas, grupos musicais ou escolas de samba.

Mestre Juninho comandará as aulas de percussão Divulgação Segundo mestre Juninho, o projeto está na 12ª edição e já formou centenas de músicos. Os alunos aprendem a teoria musical e a tocar diversos instrumentos, tais como: tantan, tamborim, chocalho, surdo de marcação, agogô, reco-reco, caixa de guerra, cuíca, repique e pratos. E terão atenção especial de professores especializados. Os melhores alunos da oficina serão aproveitados como ritmistas da agremiação.

Publicidade

A rainha de bateria, Natália Lage, com sua beleza e simpatia, é uma das presenças confirmadas na aula inaugural, que irá preparar os novos componentes da Cadência da Baixada.

As inscrições para o curso são gratuitas e realizadas às quartas-feiras, das 19h às 22h. Podem se inscrever jovens e adultos de ambos os sexos e de todas as idades. É só levar xerox da identidade, comprovante de residência e uma foto 3X4. Podem participar das aulas iniciantes que nunca tiveram contato com os instrumentos e alunos que já tenham algum domínio para aprimoramento. Não é preciso ter instrumento para participar do curso.

Publicidade

A Inocentes de Belford Roxo terá como enredo para o próximo carnaval, “A meia-noite dos tambores silenciosos'', do carnavalesco Lucas Milato.