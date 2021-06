A deputada federal Daniela do Waguinho apoia a Campanha Junho Verde nas escolas - Divulgação

A deputada federal Daniela do Waguinho apoia a Campanha Junho Verde nas escolasDivulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 13:21

Belford Roxo - A deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ) destacou nos últimos dias a aprovação na Comissão do Meio Ambiente, da qual faz parte, do Projeto de Lei 1070/21, que institui a Campanha Junho Verde para promover a educação ambiental nas escolas.

A parlamentar considera fundamental que temas relacionados ao meio ambiente sejam abordados em sala de aula, como a preservação ambiental e a conscientização de que esse é um dever de toda a sociedade.

Publicidade

“Precisamos ensinar nossas crianças e jovens a cuidarem do planeta e a lutarem por essa causa em benefício a todos. Se cada um fizer a sua parte, seremos capazes de mudar o futuro do nosso país e trazer temas que realmente agreguem valor aos nossos alunos”, afirmou a deputada.

Aprovado em maio no Senado, o projeto de lei ainda será analisado pela comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, pelo Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF)

Publicidade

Conforme a proposta, a campanha será promovida pelo poder público federal, estadual e municipal, em parceria com empresas, escolas e entidades da sociedade civil, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da conservação dos ecossistemas naturais e de todos os seres vivos e do controle da poluição e sobre a degradação dos recursos naturais.

As ações incluirão divulgação de informações sobre a conservação de florestas e biomas; sensibilização acerca da redução de padrões de consumo; estímulo à conservação da biodiversidade brasileira e de espaços públicos urbanos; debate sobre as mudanças climáticas, entre outras.