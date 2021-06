Sávio Franco (E), Rodrigo Gomes, Rubens da Costa e Reginaldo Gomes na frente do Estádio Nélio Gomes - Divulgação / SEBR

Publicado 29/06/2021 21:57 | Atualizado 29/06/2021 22:10

Belford Roxo - O presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), Rubens Lopes, visitou na tarde desta terça-feira (29/06), as obras do Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo, acompanhado do diretor de Relações Institucionais, Sávio Franco. Rubinho foi recepcionado pelo presidente Reginaldo Gomes e pelo secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes. Durante a visita, o dirigente conheceu o campo de futebol, instalações e mostrou-se surpreso com a infraestrutura esportiva.

Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes e o presidente do Nova Iguaçu, Jânio Moraes Divulgação / SEBR

O presidente do Sociedade Esportiva Belford Roxo, Reginaldo Gomes, apresentou o projeto final do estádio que terá capacidade para 5 mil pessoas e poderá ser palco de jogos da Federação e grandes eventos esportivos da cidade. A parceria e o apoio do presidente do Nova Iguaçu Futebol Clube, Jânio Moraes, Embaixador Esportivo do Belford Roxo, que esteve presente, foram também destacadas.

“Nessa segunda fase da obra estamos fazendo a fundação da arquibancada, tudo de acordo com as normas exigidas pelos órgãos competentes. Queremos nosso estádio entre os melhores da região, com acessibilidade e segurança. Para isso conto com a ajuda de amigos empreendedores que embarcaram comigo nesse sonho. Quero agradecer ao presidente Rubinho por essa visita histórica em nossa casa. E faço questão da sua presença, quando formos iniciar as partidas oficiais em nosso campo, para dar o primeiro chute”, finalizou o presidente Reginaldo Gomes.



O secretário municipal de Esporte e Lazer Rodrigo Gomes (E), o presidente da Ferj, Rubens Lopes e o presidente do SE Belford Roxo, Reginaldo Gomes Divulgação / SEBR “Parabéns ao presidente Reginaldo Gomes e toda sua diretoria. Quero poder retornar aqui no primeiro jogo que acontecer oficialmente. Faço questão de estar presente. Eu tive a honra e a satisfação de comparecer aqui, hoje, no Estádio do Belford Roxo, que é um projeto importante não só para o município, mas também para o futebol do Estado do Rio de Janeiro. Vai gerar conquistas esportivas, oportunidades para jovens atletas e tudo que gravita em torno do futebol”, declarou o presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, em sua primeira visita ao clube recém-fundado.