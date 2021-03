Por Renata Cristiane

Publicado 15/03/2021 19:35 | Atualizado 15/03/2021 19:36

Entre as restrições está o toque de recolher das 23h às 5h Andréa Reys (RC24h)

Assim como publicado pelo O Dia no fim de semana, a partir desta segunda-feira (15), está valendo um novo decreto em Cabo Frio. O anúncio foi feito pelo prefeito José Bonifácio (PDT), durante coletiva à imprensa na tarde desta segunda (15). Entre as restrições está o toque de recolher das 23h às 5h (fica vedada a permanência de pessoas nas vias, áreas e praças públicas do município nesse horário).Os horários de funcionamento das repartições públicas, privadas, comércio e serviços, entre outros, também foram modificados. Na Prefeitura, por exemplo, as repartições públicas não essenciais passam a funcionar das 9h às 16h (resguardada a manutenção integral dos serviços essenciais).Comércio em geral poderá funcionar das 10h às 19h. Já os mercados, açougues, peixarias e, comércio atacadista, das 6h às 22h. Postos de combustível, farmácias e clínicas veterinárias podem funcionar 24 horas.Também a partir de agora - e ainda sem prazo para acabar -, alguns serviços estão proibidos, como o aluguel de casas de temporada e o funcionamento de casas noturnas e a capacidade do Terminal de Ônibus de Turismo (TOT), que fica no bairro Jacaré, está reduzida a 40 vagas por dia. Os números da Covid 19 estão sendo monitorados diariamente e outras medidas podem ser tomadas a qualquer momento.O Decreto Municipal nº 6.475 prevê que o terminal de ônibus de excursão poderá ocupar 40 vagas (das 120) por dia. Também cancela os passeios turísticos e recreativos de passageiros e os serviços e atividades de transporte de passageiros em embarcações de turismo, com qualquer fim ou objeto.Dentre as alterações, estão ainda a redução da capacidade máxima para os meios de hospedagem, que passam a poder receber até 50% do público total.As barreiras sanitárias também vão voltar a funcionar, com atenção especial para ônibus, micro-ônibus, vans, táxis, carro com reboque e trailer de comida.Os shoppings centers poderão funcionar, no horário de 10h30 às 23 horas. Bares e restaurantes poderão funcionar até as 23h. Música ao vivo ou som mecânico estão proibidos nesses locais.Na praia, está proibida a colocação, pelos ambulantes, barraqueiros e banhistas, de guarda-sóis, mesas e cadeiras nas faixas de areia das praias. As barracas regularmente autorizadas ao longo da orla marítima poderão funcionar no horário das 7h às 17h."O mais importante do decreto é a criação do Comitê Executivo", destacou Zé Bonifácio. "São eles que vão coordenar e articular as atividades de fiscalização. E podem requisitar servidores, equipamentos, veículos e maquinários de qualquer Secretaria", frisou o prefeito. Esse comitê será composto por cinco secretarias (Saúde, Meio Ambiente e Saneamento, Obras e Serviços Públicos, Direitos Humanos e Segurança e Mobilidade Urbana) e presidido pelo titular da pasta de Meio Ambiente, Juarez Lopes.De acordo com o boletim epidemiológico desta segunda-feira, Cabo Frio tem confirmados 7.818 casos de covid. São 374 mortes pela doença na cidade. A ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid é de 80% na rede pública e 100% na privada.O novo decreto já está no Diário Oficial Eletrônico do município. CLIQUE AQUI para ler o documento na íntegra.