Cabo Frio

Professores de Cabo Frio devem ser vacinados até a próxima semana

O secretário de Saúde do município, Felipe Fernandes, afirmou que a imunização deve acontecer no fim de semana ou, no mais tardar, no início da próxima semana.

Publicado 31/05/2021 21:19 | Atualizado há 24 horas