O vereador Henrique Farofa (PSL) com o projeto "Programa Sorria Belford Roxo" apresentado na Câmara Municipal de Belford Roxo - Divulgação

O vereador Henrique Farofa (PSL) com o projeto "Programa Sorria Belford Roxo" apresentado na Câmara Municipal de Belford Roxo Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 18:07 | Atualizado 30/06/2021 18:24

Belford Roxo - Acreditando no desenvolvimento de hábitos saudáveis para a saúde bucal infantil e no desenvolvimento e na manutenção da higiene da boca, como uma diferença no futuro das crianças, o vereador Henrique Farofa (PSL) encaminhou para apreciação na Câmara Municipal de Belford Roxo, o projeto que institui o “Programa Sorria Belford Roxo”, em que a prefeitura passará a ampliar os seus cuidados com a saúde bucal das crianças a partir da primeira infância, valorizando ainda mais a relação da família x escola.

O vereador Henrique Farofa aguarda apenas a apreciação na Câmara Municipal Divulgação

Esse programa aliviará um dos grandes problemas enfrentados pelas famílias em tempos de pandemia, a dificuldade financeira para custear gastos com consultas e tratamentos odontológicos.

Publicidade

Na visão do vereador, os gastos com a saúde bucal das crianças serão pequenos, diante de tamanho benefício causado com atendimento precoce, além da construção do hábito de cuidar da saúde bucal que será definitivo para uma melhor qualidade de vida e autoestima. Ele ainda frisa que “além de todo impacto para saúde, dentes bonitos e sadios tendem a serem mais mostrados. Crianças com dentes saudáveis costumam sorrir mais, tem mais orgulho. Quando não cuidados de forma correta, muitos começam a perder os dentes precocemente, abalando sua autoestima, e gerando altos custos com implantes e outras intervenções para voltar a sorrir. Acredito que o programa vai ser um diferencial na saúde belforroxense e que em poucos anos, estaremos vendo resultados concretos no sorriso de nossas crianças”, complementou o vereador.



O vereador Henrique Farofa destaca que os gastos com a saúde bucal das crianças serão pequenos, diante de tamanho benefício causado com atendimento precoce, além da construção do hábito de cuidar da saúde bucal Divulgação O programa institui uma agenda mensal, onde todas as crianças passarão por uma sessão de atendimento odontológico com serviços de profilaxia, escovação dentária, remoção de cárie e tártaro (quando necessário), obturações simples, restauração, palestras explicativas, aplicação de flúor e contarão também com a distribuição de Kits de escovação além de encaminhamento para as Unidades Básicas de Saúde nos casos de maior complexidade.

Publicidade

O projeto aguarda votação na Câmara dos Vereadores.