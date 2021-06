Belford Roxo

Presidente da Ferj parabeniza projeto do estádio do SE Belford Roxo

Rubens Lopes visitou as obras do Estádio Nélio Gomes, junto com o presidente Reginaldo Gomes, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes e o presidente do Nova Iguaçu FC, Jânio Moraes

Publicado 29/06/2021 21:57 | Atualizado há 18 horas