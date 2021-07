A Ouvidoria SUS funciona como um elo entre a população e a Secretaria Municipal de Saúde - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 30/06/2021 18:32 | Atualizado 30/06/2021 18:35

Belford Roxo - Criada em 2017, no primeiro mandato do prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (MDB), a Ouvidoria Geral de Belford Roxo realizou, ao longo de quatro anos, 51.480 atendimentos. Só no primeiro semestre de 2021 foram 3.234. O órgão agora está conta um número específico para reclamações, solicitações ou sugestões do Sistema Único de Saúde (Ouvidoria SUS). As ligações podem ser feitas para 2761-7908. As demandas também podem ser enviadas pelo email: [email protected] com

A Ouvidoria SUS atendeu 83 casos de abril a junho deste ano Rafael Barreto / PMBR A ouvidora geral, Joice Bigatti, destacou que de abril até 29 de junho, deste ano, a Ouvidoria SUS recebeu 83 demandas. Ela enfatizou que muitas vezes as pessoas não dispõem de orientações na hora de procurar ajuda.

“As principais reclamações são sobre as marcações de consultas. Procuramos averiguar todas as demandas e as encaminhamos para as unidades de saúde correspondentes para tentarmos ajudar a solucionar o problema”, finalizou, destacando que a Ouvidoria SUS conta com três servidores cadastrados no sistema.



Principais demandas



Na Ouvidoria Geral – excetuando o SUS – as principais demandas são: iluminação pública e retirada de entulho. “O munícipe faz a reclamação, geramos um ofício e o enviamos ao órgão responsável que cuida da demanda. Após a resposta, ligamos para a pessoa e explicamos o que será feito. Conseguimos encaminhar – e resolver – entre 70 e 80% das solicitações”, arrematou Joice Bigatti.



Em 2017 foram feitos 3.285 atendimentos, no ano seguinte, o número saltou para 16.577. Em 2019 foram 22.442. Em 2020, ano em que iniciou a pandemia, firam 9.176 atendimentos.



As reclamações para a Ouvidoria Geral podem ser feitas pelo telefone 2758-1944 ou pelo whatsapp: (21) 99872-2301. Solicitações também podem ser enviadas pelo email [email protected]

