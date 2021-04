Serviço 'Ouvidoria gabinete' é lançado pela Prefeitura de Búzios para atender a população Divulgação

Por Juarez Volotão

Publicado 14/04/2021 17:13

Búzios - A Prefeitura de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro acaba de disponibilizar um canal de ouvidoria para atender a população visando melhorar ainda mais a comunicação e a transparência com os buzianos.

O ouvidoria gabinete foi lançado com objetivo de atender a sociedade e escutar as reivindicações, denúncias, sugestões e elogios aos atendimentos prestados: 'Queremos sempre facilitar essa troca de informações com a população, e ninguém mais apto do que ela para nos dizer qual o melhor caminho a seguir. O feedback sobre os serviços ofertados também é crucial pra gente melhorar e entender as necessidades', comentou o Prefeito de Búzios, Alexandre Martins.

O serviço está disponível e pode ser acessado através do site da prefeitura, pelo e-mail [email protected] e ainda pelo whatsapp (22) 99836-7164, no horário das 8h as 17h, de segunda a sexta, segundo a Coordenadora da Ouvidoria, Aimée Barbosa.

'É importante que as pessoas tenham esse contato com a ouvidoria, porque as demandas que são repassadas nos ajudam muito. Aqui a população vai ser ouvida', afirmou Aimée Barbosa, Coordenadora da Ouvidoria de Búzios.