O deputado publicou uma foto nas redes sociais no gabinete presidencial em que carrega uma arma de fogo na cintura Reprodução/Twitter

Por iG

Publicado 03/12/2020 18:47

Brasília - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) publicou em suas redes sociais uma foto no gabinete presidencial em que carrega uma arma de fogo na cintura. A informação foi divulgada pela Folha de S. Paulo.

Segundo os assessores palacianos, o retrato foi feito nesta quinta-feira (03), durante um encontro dos quatro filhos mais velhos de Jair Bolsonaro (sem partido) no Palácio do Planalto.



Na imagem, é possível ver a pistola na cintura do parlamentar, que era escrivão da Polícia Federal e é defensor da flexibilização da posse e porte de armas de fogo no país.



Segundo a Folha, no Palácio do Planalto , geralmente, o artefato costuma ser carregado apenas por seguranças da Presidência da República na sede administrativa. A Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social) foi procurada pelo jornal, mas ainda não respondeu se é permitido a um visitante portar arma de fogo no local.



Outras situações

Não é a primeira vez que o filho do presidente compartilha uma fotografia em que aparece armado. Em 2019, em uma visita ao pai, que se recuperava de cirurgia em um hospital na capital paulista, ele também carregava uma pistola.

No mesmo ano, Eduardo também posou com uma arma de fogo ao lado do apresentador Silvio Santos, dono do SBT, após a gravação de um programa nos estúdios da emissora.

Além disso, em 2014, o deputado causou polêmica ao ter levado o artefato para um protesto contra a então presidente Dilma Rousseff. Na época, ele afirmou ter carregado a pistola como forma de proteção, já que poderia haver infiltrados na multidão.