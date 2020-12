Fiscais do Ipem/RJ encontraram 2.140 caixas com luminárias pisca pisca apresentando irregularidades na Vila da Penha Divulgação/Ipem/RJ

Rio – Fiscais do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (Ipem/RJ) encontraram 2.140 caixas com luminárias pisca pisca apresentando irregularidades, na manhã desta terça-feira, na Vila da Penha, Zona Norte do Rio. Entre elas, a falta do selo do Inmetro no plugue e na tomada, e ausência na língua portuguesa de informações sobre a potencia máxima do conjunto, tensão e voltagem.

O proprietário do estabelecimento tem 10 dias para apresentar a nota fiscal de compra e origem do produto, ou estará sujeito à multa, que pode variar de R$ 2 mil até R$ 40 mil.

A iniciativa faz parte de uma ação relâmpago para verificar se brinquedos, lâmpadas pisca pisca e demais produtos natalinos estão dentro das normas exigidas por lei.

Segundo Kennedy Martins, presidente do Ipem/RJ, independente das blitzes realizadas ao longo do ano, nessa época, a ouvidoria (0800-282-3040, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h) registra um aumento considerável de ligações de consumidores com dúvidas na hora da compra de produtos.

“Com a proliferação de produtos piratas, se faz necessário que os consumidores comprem sempre em lojas legalizadas e jamais esqueçam de exigir a nota fiscal, pois ela é a principal garantia no caso de algum problema”, afirma Martins.