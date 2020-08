Ouvidoria de Niterói tem agora WhatsApp para denúncias, dúvidas e sugestões

Controladoria Geral do Município passou a contar, na última semana, com mais um canal de comunicação com a sociedade. Através do WhatsApp (21) 96992-7444, o cidadão poderá registrar sua denúncia, reclamação, sugestão, solicitação ou elogio de forma mais simples e direta. Para acesso direto a este número, basta clicar no link das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Niterói - Apassou a contar, na última semana, com mais um canal de comunicação com a sociedade. Através do WhatsApp (21) 96992-7444, o cidadão poderá registrar suade forma mais simples e direta. Para acesso direto a este número, basta clicar no link https://wa.me/message/ZBSVHOU7EOVEA1 . O horário de atendimento do serviço é

Além do novo WhatsApp, o niteroiense ainda pode entrar em contato com a Controladoria pelos seguintes canais: o link sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/Niteroi/Manifestacao/RegistrarManifestacao?fbclid=IwAR0IswuoO_cBfEcb9Ny2JD7mFZ4gfE1Fpd3A-dSCuqKy08OpftFsmtIcRLM, o telefone fixo (21) 2622-1045 ou presencialmente na Rua Visconde de Sepetiba nº 935 - Edifício Tower 2000 - sala 813, Centro. “A função de Ouvidoria contempla uma das quatro macrofunções de um Sistema de Controle Interno e possibilita o exercício do controle social, sendo um importante canal de escuta da sociedade. Esta é a prova que Niterói quer ouvir os usuários dos serviços públicos ofertados”, afirma a controladora-geral do município, Cristiane Mara Rodrigues Marcelino.