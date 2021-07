Belford Roxo

Belford Roxo vacina até sábado (03/07) contra a Covid-19 pessoas com mais de 45 anos

Município imuniza também pessoas com deficiência, profissionais de saúde e de educação e com comordidades com mais de 18 anos

Publicado 01/07/2021 23:38 | Atualizado há 14 horas