É necessário apresentar identidade, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência de Belford Roxo - Rafael Barreto / PMBR

É necessário apresentar identidade, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência de Belford RoxoRafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 14:12 | Atualizado 04/07/2021 14:17

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo preparou um calendário semanal (05/07 a 10/07) para vacinação contra a Covid-19 para pessoas entre 44 a 40 anos. A imunização acontecerá em dias alternados por idade, de 8h às 17h. No sábado, acontecerá uma repescagem para mais de 40 anos, de 8h às 12h. É necessário apresentar identidade, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência de Belford Roxo. A vacinação de gestantes e puérperas com e sem comorbidades continua na Clínica da Mulher, no Centro.



Belford Roxo também está vacinando profissionais de educação e de saúde (redes municipal, estadual e privada) e pessoas com deficiência. No caso de profissionais da Saúde e da Educação, é necessário que a pessoa apresente um vínculo de trabalho com o município.

Também podem ser vacinados pessoas com comordidades acima de 18 anos.



Vacinação para pessoas de 44 a 40 anos ou mais

05/07 – 44 anos (8h às 17h)

06/07 – 43 anos (8h às 17h)

07/07 – 42 anos (8h às 17h)

08/07 – 41 anos (8h às 17h)

09/07 – 40 anos (8h às 17h)

10/07 – Repescagem para mais de 40 anos (8h às 12h)



Locais de vacinação



Drive thru (primeira e segunda dose)

- Uniabeu – Rua Itaiara, 301, Centro



1ª dose e 2ª dose

- Policlínica de Heliópolis;

- Policlínica Itaipu;

- Policlínica Parque Amorim;

- Policlínica Parque São José;

- Policlínica Wona.

- Policlínica de Santa Maria

- USF Maria Anésia de Araújo Silva (Jardim Glaúcia/Redentor)

- Ciep Municipalizado Casemiro Meirelles (Centro, próximo à Via Dutra)

- Ciep Municipalizado Ministro Gustavo Capanema (Nova Aurora)

- Ciep Municipalizado Constantino Reis (São Bernardo)



Somente a segunda dose

- Policlínica Neuza Brizola

- Policlínica Nova Aurora