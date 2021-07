A pré-conferência é uma preparação para a Conferência, que será realizada em agosto - Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 16:51 | Atualizado 02/07/2021 16:52

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, promoverá entre os dias 5 e 9 de julho, às 14h, a Pré-Conferência Municipal de Assistência Social de Belford Roxo, que funciona como preparação para a Conferência Municipal, que será realizada dia 13 de agosto, e terá como Tema: "Assistência Social: Direitos do povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”. . A plataforma que será utilizada é a streamyad pela página do Facebook do Conselho Municipal de Assistência Social de Belford Roxo.



Serão cinco dias de preparação com os assuntos sendo discutidos através de cinco eixos centrais. “É de tamanha relevância para o município ter a possibilidade de discutir com seus atores a Política Pública que vem sendo executada. O trabalho da assistência social é um grande desafio, e executar esse trabalho em meio a uma pandemia só nos reforça a responsabilidade e o compromisso com este momento”, destacou a secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro.



A dinâmica utilizada será no modelo de oficinas interativas de acordo com os eixos temáticos propostos, também de forma híbrida. Sendo assim, os espaços físicos utilizados serão os CRAS – Centro de Referência de Assistência social, CENTRO POP e Instituições inscritas no CMAS



“A proposta para estas oficinas interativas na pré-conferência será de utilizar estes espaços como filtros de discussões para a avaliação da política pública de Assistência social que temos e a que queremos. Precisamos garantir em meio pandêmico locais seguros para este debate sem negligenciar o acesso de todos”, arrematou a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Carla Fernandes.

Agenda:



Dia 05/07/02021



EIXO 3 – Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários.



Dia 06/07/2021



EIXO 2 – Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais.



Dia 07/07/2021



EIXO 1 – A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades.



Dia 08/07/2021



EIXO 4 – Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais e proteção social.



Dia 09/07/2021



EIXO 5 – Atuação do SUAS em Situações de Calamidade Pública e Emergências.