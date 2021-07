O bairro Nova Piam está sendo beneficiado com mais de 30 ruas recebendo obras de infraestrutura - Rafael Barreto / PMBR

O bairro Nova Piam está sendo beneficiado com mais de 30 ruas recebendo obras de infraestruturaRafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 15:35 | Atualizado 02/07/2021 15:41

Belford Roxo - As obras de infraestrutura chegaram com tudo no bairro Nova Piam, em Belford Roxo. Com um grande projeto para a região, a Prefeitura realizou toda a parte de saneamento básico e está colocando asfalto em diversas vias. Uma das contempladas foi a rua Laguna, próxima à Casa da Cultura e Vila Olímpica da cidade. Mais de 30 ruas estão sendo transformadas com as melhorias.

Vinícius de Oliveira disse que a expectativa é que as obras melhorem o bairro Rafael Barreto / PMBR "Seu Bairro de Cara Nova" que leva obras de infraestrutura aos quatro cantos da cidade. “Belford Roxo virou um canteiro de obras. E a população é a mais beneficiada com essas melhorias. Além de melhorar a locomoção de moradores dentro e fora de seus bairros, estamos levando qualidade de vida ao povo que por muitos anos esteve abandonado. Iremos fazer duas vezes mais”, afirmou Waguinho, acrescentando que diversas obras acontecem por parcerias e recursos enviados pela deputada federal Daniela do Waguinho (MDB) e o deputado estadual Márcio Canella (MDB). O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (MDB), destacou o projetoque leva obras de infraestrutura aos quatro cantos da cidade. “Belford Roxo virou um canteiro de obras. E a população é a mais beneficiada com essas melhorias. Além de melhorar a locomoção de moradores dentro e fora de seus bairros, estamos levando qualidade de vida ao povo que por muitos anos esteve abandonado. Iremos fazer duas vezes mais”, afirmou Waguinho, acrescentando que diversas obras acontecem por parcerias e recursos enviados pela deputada federal Daniela do Waguinho (MDB) e o deputado estadual Márcio Canella (MDB).

Publicidade

A Rua Laguna é uma das beneficiadas pelas obras no bairro Nova Piam Rafael Barreto / PMBR Para o morador há três anos da Rua Laguna, Vinicius de Oliveira Silva, 23 anos, fuzileiro naval, a urbanização impacta diretamente na segurança pública. “Um local mais iluminado e de melhor locomoção inibe a prática de crimes”, resumiu. Vinicius também explicou como era difícil transitar a pé e de carro pela via. “Muita lama e poeira. Meu sogro tem uma oficina na rua e para trazer os carros era muito ruim. Agora com a obras, minha expectativa é que melhore muito. Estamos acompanhando desde o primeiro dia”, disse Vinicius.