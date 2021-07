Obras acontecem por meio de convênio com o DER, que fornece insumos para fabricação do asfalto na usina municipal - Divulgação / Lucas Alvarenga

Obras acontecem por meio de convênio com o DER, que fornece insumos para fabricação do asfalto na usina municipalDivulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 30/06/2021 23:37

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Desenvolvimento Urbano instalou uma nova camada de asfalto na Avenida Jornalista Roberto Marinho, a antiga Avenida Maricá, na altura do bairro Galo Branco. O recapeamento asfáltico acontece em toda a via ao longo da semana. O processo de fresagem, com a remoção do asfalto antigo, foi realizado até o cruzamento com a Avenida José Mendonça de Campos, no bairro Colubandê. Também estão previstos 700 metros de nova pavimentação na Rua Alonso de Faria, importante via da cidade, que liga o Centro à Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco. Esta última já foi concluída.

Agentes da Guarda Municipal orientam o tráfego para minimizar os transtornos da via durante as obras. Bairros como Galo Branco, Lindo Parque e Rocha ganharam novas faixas de pedestres. A sinalização horizontal das vias também ganhará divisão de faixas à medida que as obras avançam, segundo informam representantes da Secretaria.

Publicidade

Os trabalhos estão sendo realizados a partir de um convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que fornece os insumos para fabricação do asfalto na usina da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de São Gonçalo. Os seis quilômetros de obras vão beneficiar os bairros Santa Catarina, Lindo Parque, Rocha, Galo Branco, Colubandê, Jardim Alcântara e Alcântara.

A sinalização horizontal das vias também ganhará divisão de faixas à medida que as obras avançam, segundo informam representantes da Secretaria Divulgação / Lucas Alvarenga