Em um ou mais espaços do tipo proposto na PL, os pacientes receberiam atendimentos especializados de fisioterapia respiratória e corporal, pneumologia, reumatologia e psiquiatria, entre outros serviços - Divulgação / Alex Alves

Em um ou mais espaços do tipo proposto na PL, os pacientes receberiam atendimentos especializados de fisioterapia respiratória e corporal, pneumologia, reumatologia e psiquiatria, entre outros serviçosDivulgação / Alex Alves

Por Irma Lasmar

Publicado 29/06/2021 19:23

SÃO GONÇALO - Para garantir o suporte na reabilitação das pessoas com sequelas provocadas pelo coronavírus, o vereador Alexandre Gomes (PV) apresentou um projeto de lei autorizando o município a criar um ou mais centros de reabilitação pós-Covid. Nesses espaços, os pacientes receberiam atendimentos especializados de fisioterapia respiratória e corporal, clínica médica, pneumologia, reumatologia, psicologia, psiquiatria e assistência social. A proposta ainda garante a disponibilização de instrumentos, insumos e especialidades necessárias para o seu funcionamento, de acordo com os protocolos definidos pelas autoridades de saúde pública.



"A luta pela recuperação total da Covid-19 não termina com a cura ou a alta hospitalar. Após contraírem a infecção, milhares de pacientes precisam de assistência respiratória. Durante muito tempo de terapia intensiva, nos casos mais graves, o corpo perde massa muscular e sofre complicações motoras e neurológicas. Fracos, os pacientes que deixam os CTIs precisam passar pelas unidades de readaptação pós-respiração assistida ou por centros de reabilitação. A fisioterapia é indicada para restaurar as capacidades físicas e respiratórias do paciente", explica o parlamentar por que teve a ideia.



Alexandre Gomes também ressaltou que, devido à solidão no leito de hospital, provocada pelo isolamento social, e até mesmo o medo das consequências da própria doença, surgem impactos psicológicos que não podem ser ignorados. "Existe todo um trabalho posterior a ser executado para que o paciente recuperado tenha de volta a confiança necessária para resgatar sua qualidade de vida. Todo o período de infecção mexe com o psicológico do paciente", destaca o vereador.



Em casa há duas semanas depois de 16 dias de internação, a comerciária Jane Lindomar de Souza, de 43 anos, reclama do cansaço e da falta de ar. "Ainda não consigo dar mais do que dez passos, calçar uma sandália sozinha, tomar um banho o tempo normal. Tudo cansa e falta o ar. É uma sensação horrível. O médico já solicitou sessões de fisioterapia respiratória. A construção de um Centro de Reabilitação Pós-Covid vai certamente ajudar muitas pessoas. Centenas ou milhares delas", acredita, esperançosa, a moradora do bairro do Pacheco.

A próxima etapa, a partir de agora, é a votação do PL em sessão plenária pelos outros 26 edis do Legislativo gonçalense.