Conhecedores da dinâmica e peculiaridade da unidade, os voluntários poderão, assim, auxiliar diretamente o trabalho dos bombeiros em caso de emergência

Por Irma Lasmar

Publicado 30/06/2021 22:52

SÃO GONÇALO - A Prefeitura formou, nesta quarta-feira (30), no Hospital Municipal Dr. Luiz Palmier (HLP), a primeira brigada de incêndio em uma unidade de saúde municipal do estado do Rio de Janeiro. O objetivo da Secretaria de Saúde é estender a iniciativa para toda a rede gonçalense. Por meio de um curso de quatro encontros, que contou com treinamentos teórico e prático de combate a incêndio e de primeiros socorros, o HLP conta agora com 34 servidores aptos para agir em situação de emergência, bem como prevenir possíveis acidentes.



“Gostaria de enaltecer a voluntariedade dos servidores que estão se colocando à disposição para entrar nessa batalha. Precisamos nos preparar. Os acidentes, infelizmente, acontecem e nosso hospital hoje está mais preparado para esses desafios, sendo uma referência dentro do estado do Rio de Janeiro”, ressaltou o prefeito Capitão Nelson.



Conhecedores da dinâmica e peculiaridade da unidade, os voluntários poderão, assim, auxiliar diretamente o trabalho dos bombeiros em caso de emergência. “Essa é uma inovação, um critério de segurança e uma preocupação de todo o governo e da Secretaria de Saúde de ter segurança para os funcionários, pacientes e familiares que frequentam essas unidades”, disse o secretário municipal de Saúde e Defesa Civil, André Vargas.



O treinamento foi ministrado por Tiago Moreira Cunha, engenheiro de Segurança do Trabalho e coordenador do Serviço Especializado de Engenharia e Medicina do Trabalho da Rede de Urgência e Emergência de São Gonçalo. “A legislação não obriga, então a iniciativa da Prefeitura de criar a primeira brigada voluntária em unidade de saúde municipal do Estado do Rio de Janeiro é bem interessante. Espero que o exemplo seja seguido por outros municípios”, comentou Sirlei dos Anjos Cunha, inspetor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea) e presidente da Associação dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro.





Servidores inscritos participaram de quatro encontros com treinamentos teórico e prático de combate a incêndio e de primeiros socorros