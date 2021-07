Na Maternidade Municipal Mário Niajar, no Alcântara, os bebês já saem vacinados com a BCG - Divulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 30/06/2021 22:25

SÃO GONÇALO - Considerada uma das vacinas mais importantes para o recém-nascido, a vacina BCG, que previne a tuberculose, tem seu dia comemorativo em 1º de julho, data em que outrora foi criada. É composta pelo bacilo de Calmette-Guérin (origem do nome BCG), obtido pela atenuação de uma das bactérias que causam a tuberculose. Completam sua composição o glutamato de sódio e a solução fisiológica (soro a 0,9%). O imunizante - que é obrigatório, tem dose única e deve ser aplicado nos primeiros dias de vida ou até os quatro anos de idade - faz parte da rotina da rede municipal de Saúde e está disponível em sete unidades da cidade.