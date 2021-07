Belford Roxo

Novo Conselho de Segurança de Belford Roxo é empossado

O principal objetivo do Conselho é dar continuidade nas ações de parte da Sociedade Civil Organizada de Belford Roxo, a fim de melhorar a sensação de segurança da população de acordo com o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro

