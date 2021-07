As inscrições para o Processo Seletivo das Policlínicas poderão ser feitas de 6 a 13 de julho - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 05/07/2021 10:48 | Atualizado 05/07/2021 11:07

Belford Roxo – A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde, abre nesta terça-feira (06/07) inscrições para o Processo Seletivo Simplificado das Policlínicas para contratação imediata e cadastro reserva. As vagas são para os cargos de: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, radiologista, técnico de ortopedia, nutricionista, auxiliar de serviços gerais e auxiliar administrativo. Os interessados podem se inscrever até o dia 13 de julho no site: http://saudebelfordroxo.com/

Processo Seletivo Simplificado – Policlínicas da Saúde Belford Roxo



Cargos: Médicos, enfermeiro, técnico de enfermagem, radiologista, técnico ortopedia, nutricionista, auxiliar de serviços gerais e auxiliar administrativo.



Período: 6 a 13 de julho - inscrições pelo site: saudebelfordroxo.com

As inscrições podem ser feitas munidos da seguinte documentação:

* RG;* CPF;* Diploma de graduação ou histórico de graduação e diploma ou histórico de maior titulação (quando for o caso);* Comprovação de experiência (declaração, CTPS e/ou contratos);* Apresentar original e cópia do laudo médico, emitido nos últimos 12 meses a contar da data de publicação deste Edital, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como provável causa da deficiência (em caso da pessoa com deficiência);* Declaração de grau de parentesco (anexo V do edital).Confira o edital: https://drive.google.com/file/d/1ffq-cBWwUNZFnlEmA4-sikeCqYbHDu9i/view?fbclid=IwAR0uqBu5A4T5ffJceKef6ra1kzkPp7OV31dR7nbSj7UUWxHBBVZV02DDtG0