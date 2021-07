As cirurgias de catarata são feitas às segundas-feiras na Clínica Dowtown - Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 16:28 | Atualizado 06/07/2021 16:40

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo já realizou gratuitamente este ano mais de 1.500 cirurgias de catarata. A iniciativa beneficiou pessoas que estavam com dificuldade para enxergar e não tinham condições de pagar por uma operação. As cirurgias são feitas pela Clínica Dowtown, que é conveniada com o município através do SUS.

Carlos Morelli, Blanco Pinheiro Blanco, Daniel Puertas e Christian Vieira comemoram o sucesso das cirurgias Divulgação Para conseguir a cirurgia, a pessoa deve primeiro ir ao Complexo Regulador de Belford Roxo (Avenida Joaquim da Costa Lima, 610, Centro – próximo ao prédio do antigo INSS) munida de identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. No local será preenchida uma ficha com todos os dados. Em seguida, a pessoa será encaminhada para fazer os exames (como risco cirúrgico, por exemplo) na clínica Dowtown (Rua Alberto Rocha, 107, Centro de Belford Roxo).

De acordo com o diretor geral da clínica, Bruno Ornellas, entre a primeira consulta e a cirurgia o prazo máximo não chega a duas semanas. As operações – mais de 100 por cada segunda-feira – são feitas na unidade de Nova Iguaçu pelos médicos Daniel Puertas e Blanco Pinheiro Blanco.

Somente este ano já foram feitas mais de 1.500 cirurgias de catarata Divulgação O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, enfatizou que o credenciamento de clínicas como Dowtown é fundamental para fazer andar a fila de cirurgia de catarata. Ele acentuou que Belford Roxo tem uma grande demanda para este tipo de tratamento. “Uma cirurgia dessa em clínica particular custa caro. A Prefeitura está oferecendo oportunidade e operando de graça as pessoas que necessitam. Vejo a alegria delas quando voltam a enxergar. É gratificante poder participar deste processo”, resumiu o secretário. “Tenho acompanhado de perto e vejo que Belford Roxo está fazendo a fila andar com rapidez”, emendou o secretário especial da Coordenação dos Médicos”, Carlos Morelli.

