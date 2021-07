Daniela do Waguinho e Denis Macedo visitaram as creches e viram que estão funcionando adequadamente - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 05/07/2021 16:54 | Atualizado 05/07/2021 16:58

Belford Roxo - Para conferir de perto o trabalho executado em cada unidade escolar de Belford Roxo, o secretário municipal de Educação, Denis Macedo, está fazendo uma tour pela cidade. Na última sexta-feira (02/07), acompanhado da deputada federal Daniela do Waguinho (MDB), o secretário foi até as Creches Municipais São Judas Tadeu, Amor à Vida e Vereadora Fátima Nunes. Durante o dia, ele e a parlamentar também participaram da entrega de mais quatro ônibus escolares com acessibilidade, do programa do Governo Federal Caminho da Escola.

Daniela do Waguinho e Denis Macedo entregaram quatro ônibus do programa Caminho da Escola Rafael Barreto / PMBR O secretário Denis Macedo destacou o avanço na área da Educação desde 2017, ano em que assumiu a pasta. “Todas as unidades escolares passaram por reforma e outras foram construídas do zero para que os nossos 45 mil alunos da rede possam ter conforto na hora de estudar. Além disso, o governo também investiu em uniformes novos, material didático e merenda com alimentos de qualidade para nossas crianças. A educação é levada a sério em Belford Roxo também no Ensino de Jovens e Adultos (EJA), onde ajudamos pessoas com defasagem série/idade a concluir os estudos”, resumiu Denis.

Professora por formação, Daniela do Waguinho destacou o empenho da Secretaria de Educação no momento de pandemia Rafael Barreto / PMBR Professora por formação, a deputada federal Daniela do Waguinho garantiu que, como parlamentar, uma de suas bandeiras sempre será a educação. “Sou educadora e acredito muito que, através da educação, podemos mudar o país. A forma do ensino teve que se adaptar para continuar devido à pandemia, mas nunca parou. Belford Roxo avançou muito nessa área e vou sempre ajudar com recursos para melhorar ainda mais”, afirmou a deputada.