Publicado 26/01/2021 15:40

Duque de Caxias - As aulas presenciais do Ensino Infantil da rede privada de Duque de Caxias já têm data para o retorno: 1º de fevereiro. A prefeitura do município prepara um decreto, que será publicado nos próximos dias, autorizando a volta das aulas. Na manhã desta terça-feira, 26, representantes das unidades escolares se reuniram com o prefeito Washington Reis e o presidente da Câmara do município, vereador Celso do Alba, para obter mais detalhes sobre a determinação.

Aulas do Ensino Infantil de Duque de Caxias retornam na próxima semana Divulgação



As aulas presenciais da Educação Infantil nos colégios particulares de Duque de Caxias só poderão retornar seguindo protocolos de sanitização contra o novo coronavírus, como distância entre as carteiras e uso obrigatório de máscaras. Caso alguma irregularidade seja constatada, o responsável pela unidade escolar poderá sofrer sanções, como a aplicação de multas.

“Ninguém melhor para cuidar das nossas crianças do que os professores. Vejo que é uma vontade de muitos pais esse retorno das aulas”, afirmou Washington Reis.



Em um primeiro momento, a medida deve atingir cerca de 20 mil alunos de 397 creches particulares de Caxias.

“Os colégios estão preparados desde o ano passado para retomar as atividades. As aulas voltando vamos garantir que toda uma cadeia de atividades volte a trabalhar também, assegurando o emprego de diversos profissionais”, disse Celso do Alba.



Investimentos de R$ 20 mil



Gestor do Colégio Transformação, Gilpearton Matos, afirmou que investiu cerca de R$ 20 mil para adaptar a unidade de ensino aos tempos de pandemia. Além da compra de diversos totens de álcool em gel, a escola terá esterilização frequente nas salas de aulas e outros ambientes, tapetes sanitizantes, e mais.

"Vamos trabalhar com projetos educacionais com todas as crianças. Ou seja, vamos fazer campanhas de combate ao coronavírus dentro das escolas para que elas possam multiplicar esse aprendizado dentro de casa e com outras pessoas", pontuou Gil.