Preta GilReprodução

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 10:11

Rio - Preta Gil foi uma das primeiras celebridades brasileiras a ter covid-19. Na época, pouco se sabia sobre a doença e a cantora fez questão de dividir sua recuperação com o público a fim de informar um pouco mais sobre o comportamento do vírus no corpo. E nesta terça-feira, finalmente, Preta foi vacinada com a primeira dose.

"Que emoção que eu senti. Tomei a vacina no Planetário da Gávea e quando eu era pequena sempre ia lá ver as estrelas... muitas lembranças boas. Esperei tanto por esse dia, ficava vendo alguns amigos se vacinarem e sempre pensava no que faria, o que sentiria e realmente é um misto de sentimentos, alívio, esperança, raiva... Agradeço a Nathalia, enfermeira que me vacinou com todo carinho e cuidado. Ela foi ótima! E aproveito para deixar o recado para todes: vacina boa, é vacina TOMADA! Não estamos no momento de escolher marca, o que mais importa é nossa proteção e saúde. Não acreditem em fake news. Só vamos sair dessa assim, com vacina no braço. VIVA O SUS! E bora continuar com todos os cuidados possíveis, vamos sair dessa!!! Fé na ciência!", escreveu a cantora.