Gil do VigorReprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 09:43

Rio - Desde que entrou no 'BBB 21', o sonho de Gil do Vigor era claro: fazer um PhD em Economia nos Estados Unidos. E ao sair do confinamento, o economista descobriu que tinha passado - e com bolsa! - para cursos em duas universidades no exterior. Já com visto e tudo programado para dar início a carreira acadêmica nos EUA, Gil dividiu, com seus seguidores no Instagram, que se sentiu inseguro sobre essa nova fase que está prestes a começar em sua vida.

"Vigorosos, ontem acordei com tanto medo, medo de não ser bom o suficiente, de chegar no PhD e não conseguir, medo de ser o que falam por aí e doeu tanto. Vocês me animaram falando o dia todo sobre minha capacidade e para terminar o dia, @camilladelucas me mandou o esse louvor: Aquieta minha alma! Eu vou descansar e confiar no teu amor Senhor. E foi Deus mais uma vez falando pra mim que Ele tem uma promessa na minha vida e que tudo vai se cumprir! Deus é fiel. Vamos sempre nos lembrar que somos filhos de um Deus poderoso e Ele vai estar ao nosso lado", escreveu Gil no Twitter.

Confira a publicação:

