Whindersson Nunes

Whindersson Nunes Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 21:11

Whindersson publicou pela primeira vez desde a morte do filho, João Miguel, em 31 de maio. Nesta terça-feira, o humorista postou uma foto do cantor Mano Brown.

"Você recebeu o Mano Brown semi sorrindo. Esta é uma imagem rara e um dos meus trabalhos mais difíceis! Boa noite".







João Miguel nasceu no dia 29 de maio com 22 semanas. No dia 31, o pequeno morreu. Na época, o casal publicou um texto sobre o assunto. "Filho, te conhecer foi o momento mais magico e especial de toda minha vida. Pegar na sua pele, sentir seu calor, olhar seu rostinho, te parir, todos esses momentos vão ficar pra sempre na minha memória e na do seu pai como os melhores da nossa vida. Estou despedaçada, sua falta aqui comigo causou um buraco no meu peito que não se fechará nunca. Você é a estrelinha mais brilhante do meu céu, a coisa mais linda e incrível que já me aconteceu. Você é meu norte, minha direção, e pra sempre será meu maior amor".