Publicado 29/06/2021 15:01 | Atualizado 29/06/2021 15:09

Nesta terça-feira, completa-se um mês da morte de João Miguel, filho de Maria Lina e Whindersson Nunes. Nas redes sociais, a estudante publicou um texto sobre a data e exaltou o apoio que vem recebendo do humorista durante o luto.

"Um mês do dia mais incrível e forte de toda a minha vida. Com você meu amor, Whindersson, do meu lado do início ao fim, foi mais fácil. Sua presença me acalma e me acalenta. Te amo mais que ontem e menos que amanhã", escreveu Maria.



João Miguel nasceu no dia 29 de maio com 22 semanas. No dia 31, o pequeno morreu. Na ocasião, o casal publicou um texto sobre o assunto. "Filho, te conhecer foi o momento mais magico e especial de toda minha vida. Pegar na sua pele, sentir seu calor, olhar seu rostinho, te parir, todos esses momentos vão ficar pra sempre na minha memória e na do seu pai como os melhores da nossa vida. Estou despedaçada, sua falta aqui comigo causou um buraco no meu peito que não se fechará nunca. Você é a estrelinha mais brilhante do meu céu, a coisa mais linda e incrível que já me aconteceu. Você é meu norte, minha direção, e pra sempre será meu maior amor".