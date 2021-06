Camilla Camargo - Patricia Canola

Publicado 29/06/2021 14:11 | Atualizado 29/06/2021 14:33

Rio - Camilla Camargo utilizou suas redes sociais, nesta terça-feira (29), para compartilhar um desabafo. Filha de Zezé di Camargo e Zilu Godoi, a atriz de 35 anos comentou o fato de ter perdido seguidores após fazer uma publicação, no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, em que demonstra apoio à comunidade.

"Eu só quero dizer uma coisa. Se postar, que nem eu postei aqui, uma foto a favor de pessoas LGBTQIA+ me faz perder seguidores, gente, não tem problema. Que assim seja, porque aqui é um Instagram de amor, de respeito, de carinho, de deixar os outros livres para cada um ser o que é e o que quer. Aqui eu cuido da minha vida e quero que vocês cuidem da sua, com consciência, com amor. Cada um sabe o que é melhor para si", começou a artista em seus Stories do Instagram.

"Eu não vou passar a mão em homofobia, machismo, racismo, preconceito. Vou passar a mão e dar carinho, dar amor, a quem dá e retribui amor", continuou Camilla. "Mais uma coisa, falar de Deus e de religião para julgar e apontar o dedo... Se tem uma das palavras mais importantes da Bíblia, é exatamente não julgar e amar ao próximo como a si mesmo", declarou.

"Ele não faz distinção de quem. Cada um lê a Bíblia e coloca os segmentos de Deus a sua maneira. Para mim, Deus é amor. Deus não julga, Deus não aponta, Deus ama seus filhos todos iguais", encerrou ela.