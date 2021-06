Yasmin Brunet e Gabriel Medina se casaram no Havaí - Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 29/06/2021 12:03

São Paulo - Gabriel Medina, que está em pé de guerra com sua família, desabafou na noite de segunda-feira. Em postagem realizada no Instagram, o atleta disse que "ninguém sabe o que ele está passando" e que um dia ele "contará tudo a respeito", entretanto, no momento, ele quer apenas focar em trazer a medalha de ouro para o Brasil.

"É cada notícia… Não estão nem aí se é verdade ou mentira. O importante é dar a notícia primeiro e depois ver o que dá. A verdade é que ninguém sabe sobre a minha vida pessoal e o que realmente estou vivendo e vivi nesses últimos meses. E 90% das notícias que saíram ao meu respeito, não são verdade. Estão sempre preocupados com cliques, audiência e não com o fato. O Jornalismo é uma profissão tão séria, tão importante", iniciou Medina.

"No Brasil tem muitos profissionais sérios que eu respeito muito. Mas tem tantos outros, que infelizmente fazem desse jeito, de qualquer maneira, com irresponsabilidade, espalhando mentiras e fofocas sem mesmo saber a veracidade do fato. Um dia vou compartilhar tudo o que aconteceu e está acontecendo em relação à minha família. Mas por enquanto só quero paz e tranquilidade para continuar 100% focado nos meus treinamentos e na Olimpíada. Não quero perder o meu foco principal, que é realizar o sonho de trazer o ouro olímpico para o Brasil”, completou ele.

Não é de hoje que os problemas familiares de Gabriel Medina vêm ilustrando o noticiário de fofocas . Muito embasado em rumores e especulações, o panorama geral é que o atleta teria se afastado de todos após engatar o relacionamento com a modelo Yasmin Brunet. A mãe do surfista, Simone, teria classificado a nora como "controladora".

E parece que não é só a mãe de Medina que não "morre de amores" por Yasmin. Segundo a colunista dp DIA Fábia Oliveira, Thiaguinho, Rafael Zulu e Neymar estão magoados com o 'parça', que simplesmente sumiu do mapa. Medina não liga, não atende e nem responde às mensagens dos integrantes da diretoria, que já consideram um racha no grupo, que ainda tem Luciano Huck e Bruno Rezende.

Durante uma festa na casa de Neymar, em Mangaratiba no final de maio, Yasmin recebeu vários "elogios" como "maluca, doente de ciúmes e controladora" dos amigos de Gabriel Medina.

Pessoas próximas da família do surfista contam também que amigos dele das praias de Maresias e São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, estão chateados porque há meses ele não fala com ninguém. Medina teria também deixado de ajudar os projetos voltados para o surf na região, como ele sempre fez, e todos apontam o dedo de Yasmin Brunet nessa decisão do surfista.

Yasmin e Gabriel Medina passaram a quarentena juntos. Em menos de um ano, eles subiram ao altar, numa cerimônia em janeiro de 2020, durante uma viagem ao Havaí. Desde então, polêmicas começaram a cercear o casal.