Sabrina Sato Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 21:05 | Atualizado 12/04/2021 21:07

Sabrina Sato embelezou o feed dos seguidores ao publicar uma série de fotos, na noite desta segunda-feira, no Instagram.

fotogaleria

Publicidade

Nos cliques, a apresentadora, de 40 anos, surge usando top e sair com amarrações. "Vocês também se arrumam pra pedir pizza em casa?", brincou Sabrina na legenda das imagens.

Os seguidores, claro, foram só elogios. "Deusa", escreveu Bruna Marquezine. "Você é tudo", elogiou Pabllo Vittar.

Publicidade







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato + (@sabrinasato)

Recentemente, Sabrina foi anunciada no comando de outro reality show da Record. Após apresentar a primeira temporada de "Game dos Clones", a artista vai comandar "A Ilha". O programa vai ao ar a partir de julho e promete reunir 13 celebridades em um lugar paradisíaco que ainda não foi revelado.

Publicidade

Gravado no Brasil, os participantes estarão em busca de aventuras e prêmios. Mesmo sendo em uma ilha, não terão que procurar pela própria comida. De acordo com a RecordTV, está nas mãos do público o futuro do reality.